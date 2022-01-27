РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. Спортсмены школы боевых искусств из Балашихи выиграли 9 медалей на Всероссийском турнире по кикбоксингу «MOSCOW OPEN» в поселке Ершово Одинцовского района, сообщил заслуженный мастер спорта России по тхэквондо и мастер спорта международного класса по кикбоксингу Дмитрий Яковлев.

В соревновании приняли участие более 500 спортсменов из 16 регионов страны: Белгорода, Омска, Удмуртии, Архангельска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и других. Московскую область представили 10 спортсменов Школы боевых искусств Дмитрия Яковлева из Балашихи, которые выступали сразу в двух разделах: «поинтфайтинг» и «лайт-контакт».

По правилам турнира, участники имели право выступить в своей весовой категории и на одну категорию выше, чем спортсмены с удовольствием и воспользовались.

По словам Яковлева, итогом выступления спортсменов стало завоевание 9 медалей, что доказывает первоклассную подготовку школы. Поединки были сложными и зрелищными. Он добавил, что отличный результат продемонстрировала на турнире Полина Барабаш, завоевав 2 золотые медали в возрасте 13-15 лет сразу в двух весовых категориях (55 кг и 60 кг) дисциплины «поинтфайтинг», и серебряную медаль в дисциплине «лайт-контакт».

Свой уровень подготовки показали Милана Головнева в возрастной подгруппе 13-15 лет, весовой категории 50 кг и Елизавета Пикалова в возрастной подгруппе 10-12 лет, весовой категории 32 кг. Они завоевали по 2 золотые медали, выиграв оба раздела «поинтфайтинг» и «лайт-контакт».

Член сборной России по кикбоксингу Алексей Демкин завоевал золото среди юниоров 16-18 лет, весовой категории 57 кг в дисциплине «поинтфайтинг», выиграв в финале с явным преимуществом 12:2. А Мирослава Перерва принесла команде школы бронзовую медаль среди девочек 10-12 лет, весовой категории 47 кг .

Таким образом, спортсмены продемонстрировали уверенные выступления, стабильно высокий результат, принеся в копилку команды 7 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Спортсмены занимаются в центральном филиале Школы боевых искусств Дмитрия Яковлева в центральном спортивном комплексе «Орион» микрорайона Железнодорожный.

Ежегодно спортсмены школы уверенно защищают честь страны на международной арене. Команда Школы боевых искусств является лидером в центральном регионе. Благодаря ей Балашиха стала центром развития единоборств в регионе.

Впереди у спортсменов Балашихи турниры ЦФО и Первенство России по кикбоксингу.