РИАМО - 27 янв. В Подмосковье продолжается индивидуальное жилищное строительство частных домов для комфортной жизни, с этой целью вводится новый формат развития таких территорий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы строим много многоквартирных домов, большой запрос на ИЖС. Задача — строить с умом, единые стандарты, социальная инфраструктура, дороги, и чтобы это не было тяп-ляп», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что главная задача заключается в том, чтобы на ИЖС была льготная ипотека, а у жителей Подмосковья — возможность планировать свое будущее. Также есть запрос на комфортные ИЖС у покупателей и у тех, кто занимается этим бизнесом.

Ранее губернатор в ходе отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы объявил, что в регионе ​ будет реализован новый формат развития территорий индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В его рамках планируют создавать единую социальную, транспортную, инженерную инфраструктуру. Будут соблюдаться единый стиль застройки с объектами «под ключ», концепция домашнего офиса в любом удобном месте.

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