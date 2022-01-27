РИАМО - 27 янв. За аренду жилья врачи, работающие в Подмосковье, будут получать компенсацию в размере 20 тыс. рублей ежемесячно. Оформить выплату можно через региональный портал Госуслуг, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нам очень нужны врачи, огромный запрос в поликлиническое звено и стационары. Приняли такое решение – платим за аренду 20 тыс. рублей. Подаешь на портал – получаешь компенсацию – 20 тыс. рублей, все очень просто. Приезжайте к нам в Подмосковье, нам очень нужны врачи», — рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

В регионе действуют и другие меры поддержки врачей. Например, медикам, работающим в удаленных от МКАД округах, предоставляются земельные участки под строительство жилья.

Кроме того, в Подмосковье планируется запустить программу «Мой первый врач», направленную на поддержку врачей-педиатров. В рамках программы их планируют избавить от лишней бумажной работы, а также организовать для специалистов систему обучения и наставничества.