РИАМО - 27 янв. В Москве продолжается реконструкция исторического Императорского почтамта на Мясницкой улице. В ближайшее время на главном куполе почтамта завершится первый этап противоаварийных работ, после чего строители проведут проектно-изыскательские работы по кровле и фасаду и разработают концепцию реконструкции всего почтового квартала, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Основной задачей проекта реконструкции является сохранение исторического облика здания, при этом пространству необходимо дать современное наполнение.

«В первую очередь специалисты надежно зафиксировали световой фонарь в главном операционном зале. Параллельно реставраторы восстанавливают элементы лепнины, чтобы сохранить исторический облик зала», — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что историческое здание находится в неплохом состоянии несмотря на то, что реставрация в нем не проводилась с момента открытия в 1912 году.

По словам Емельянова, масштабная подготовка к реконструкции началась еще в январе 2020 года. За это время строители освободили фасады здания от баннеров и провели лазерное сканирование для дальнейшей работы. Проведенные исследования показали, что каменные фасады почтамта никогда не покрывались штукатуркой.

Реставраторы смогут приступить к основному восстановлению объекта после завершения первого этапа противоаварийных работ. Большое внимание уделяется реконструкции уникального светового фонаря, спроектированного инженером Владимиром Шуховым.

Свод фонаря состоит из нескольких ярусов, выполненных из определенного стекла, однако более чем за 100-летнюю историю здания некоторые из стекол были утрачены. Сейчас специалисты извлекают оставшиеся стекла, чтобы воссоздать новые по оригинальным образцам.

Московский Императорский почтамт был построен в 1912 году. Здание возводили по проекту Оскара Мунца, в проектировании и строительстве участвовали архитекторы Леонид Новиков, братья Веснины. Возведение почтамта стало значительным событием не только для столицы, но и для всей России.

Проект основывался на идее сосредоточения всех почтовых операций в одном зале, перекрытым тройной стеклянной крышей. Огромный трехэтажный операционный зал с ажурными галереями и уникальным световым фонарем стал внутренним ядром всего ансамбля построек.

Интерьеры Московского Императорского почтамта скопировал почтамт в Париже. В то время пространство операционного зала столичного почтамта было одним из самых больших в Европе. Уже в 1913 году Московский почтамт обрабатывал 12% всей корреспонденции в стране.

Сегодня комплекс зданий столичного почтамта включает в себя 22 постройки на территории 2,7 га. Три здания признаны объектами культурного наследия регионального значения и находятся под государственной охраной.