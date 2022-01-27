РИАМО - 27 янв. Программа «Мой первый врач» направлена на поддержку врачей-педиатров, работающих в Подмосковье, она уменьшит для них количество бумажной работы и даст возможность повышать квалификацию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Программа «Мой первый врач» - ред.) направлена на поддержку педиатров - врачей, которые спасают и лечат детей. Мы должны убрать всю лишнюю и ненужную бумажную волокиту, позаботится о врачах, предоставив им дополнительную возможность повышать квалификацию, общаться в том числе – это и выгорание. Запрос такой был, поэтому наша забота о педиатрах будет реализована в рамках этого проекта», — заявил Воробьев в эфире телеканала «360».​

В рамках программы будет проводиться работа по снижению нагрузки на педиатров и цифровизации их документооборота. Кроме того, планируется создать эффективную систему обучения и наставничества.

На сегодняшний день в Подмосковье проживают 2 млн детей – это 20% населения региона.

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