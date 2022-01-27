РИАМО - 27 янв. С текущего января педагогам первой категории в Подмосковье назначена доплата в 5 тыс. рублей, а младшим воспитателям - 2,5 тыс. рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С января все учителя получат (доплаты – ред.) и воспитатели, и нянечки – младшие воспитатели, их еще так называют. 5 тыс. рублей (получат учителя - ред.) и 2,5 тыс. нянечки получат с января, каждый месяц. Плюс в сентябре школы, которые находятся в «зеленой зоне», показали результаты, дали хорошее образование нашим детям, могут рассчитывать на еще одну доплату. Мы к ней готовы», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор добавил, что в этом году планируют построить 20 школ и 23 детских сада. Также по президентской программе еще в 68 школах Подмосковья проведут капитальный ремонт. ​

Ранее Воробьев в ходе отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы отметил, что власти максимально инвестируют в систему образования.