РИАМО - 27 янв. С начала 2022 года жители, имеющие льготы, могут бесплатно ездить на всех автобусах Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Выделенные полосы мы уже сделали в Одинцове и в Ленинском. Таких будет 100 для начала, а практика показывает, что автобус едет по расписанию, удобно пользоваться общественным транспортом», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что с 2022 года на всей территории Подмосковья льготники могут ездить бесплатно.

Раньше такое было только в автобусах компании «Мострансавто», а с этого года и коммерческие маршруты предоставляют такую возможность.​

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