РИАМО - 27 янв. Одиноко проживающим пенсионерам Подмосковья, которые получают пенсии меньше 17 тыс. рублей, доплаты будут поступать автоматически, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«65+, 10 лет живешь в Подмосковье и одиноко проживающий - человек получит доплату до 17 тыс. рублей. Это 33 тыс. человек. Ходить никуда не надо, деньги придут автоматически», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».​

Старшее поколение находится в зоне внимания правительства региона. Губернатор ранее подчеркивал, что помощь таким категориям должна оказываться в беззаявительном порядке.

Кроме того, с января 2022 года президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6%.