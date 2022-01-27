РИАМО - 27 янв. В Московской области продолжат газификацию по президентской программе и предоставят льготы для некоторых категорий жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«300 тыс. человек и 115 тыс. домов должны знать, что к ним придет газ. В основном в этом и немножко в следующем году. Это доступно от 100 до 150 тыс. рублей», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что 1,5 тыс. человек из категорий многодетные семьи и жителям старшего поколения проведут газ и подключат оборудование бесплатно.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.