РИАМО - 27 янв. В Московской области в 2022 году продолжится работа по благоустройству общественных территорий, эту задачу поставил губернатор региона Андрей Воробьев во время своего обращения к депутатам Мособлдумы и жителям Подмосковья, сообщил министр благоустройства области Михаил Хайкин.

«Сегодня губернатором Андреем Юрьевичем перед нами поставлена большая задача по реализации комфортной городской среды в Подмосковье. Мы продолжим масштабную работу по благоустройству общественных территорий, парков, приведем в порядок лесопарки. С этого года приступаем к благоустройству скверов, которые ежедневно используются жителями близлежащих домов, служат удобной рекреационной зоной», - сказал Хайкин.

Он также подчеркнул, что будет продолжена реализация программы по комплексному благоустройству дворов, установке детских игровых площадок.

Хайкин отметил, что в прошлом году в Подмосковье запустили программу «Парки в лесу», в рамках которой удалось сделать более комфортными первые 9 лесопарков в Домодедове, Ленинском округе, Котельниках, Балашихе, Одинцове и Можайском городском округе. В планах этого года – продолжить реализацию указанной программы, а за 2 года в порядок приведут еще 19 лесопарков.

Кроме того, в этом году предстоит благоустроить 49 общественных территорий, парков и пляжей. Среди них: центральная часть Звенигорода и Вереи, усадьба Крафта в Королеве, Центральный парк в Пушкине, парк «Взлет» в Домодедове, парк в Краснознаменске.

В своем обращении Воробьев еще подчеркнул актуальность велосипедных маршрутов. Так, в 2021 году в Подмосковье открыли пилотный участок большого веломаршрута Москва - Санкт-Петербург протяженностью 45 км от Яхромы до Дубны, отметил министр благоустройства.

Во время своего ежегодного отчета губернатор Подмосковья также сообщил о запуске нового направления - благоустройство небольших зеленых территорий, скверов в шаговой доступности, таких как: сквер Зверева в Клину, сквер павших воинов в Кубинке, сквер «Патриот» в Котельниках. В текущем году будут благоустроены 19 таких объектов.