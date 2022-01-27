РИАМО - 27 янв. В столице и Подмосковье из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 11 часов 29 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Жителей региона также предупреждают о сильном ветре с порывами до 15 м/с, из-за него «желтый» уровень погодной опасности будет действовать с 9 часов 28 января до 21 часа 28 января, в этот же период местами ожидается метель.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение действует в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях.

Начиная с пятницы регион поочередно будет находится под влиянием двух циклонов – «Мария» и «Надя». Это приведет к обильным снегопадам, за 5 дней выпадет около 20 мм осадков. Из-за метели ожидается ухудшение видимости.