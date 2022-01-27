РИАМО - 27 янв. Народный артист России певец Дмитрий Маликов провел мастер-класс «Уроки музыки» в Центральной детской школе искусств в Химках. В мероприятии приняли участие 250 учеников и педагогов детских школ искусств и дети из культурно-досуговых учреждений города, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В рамках мастер-класса Маликов рассказал зрителям о себе и своей карьере, а также исполнил несколько авторских произведений за роялем вместе с ансамблем учащихся школы искусств.

20 учащихся, исполнивших сочинения Маликова, получили высокую оценку известного музыканта. В заключение вечера гость исполнил несколько песен из своего вокального репертуара.

Отмечается, что Центральная детская школа искусств в Химках является победителем конкурса министерства культуры России «Лучшая детская школа искусств в 2021 году».

Министерство культуры Московской области планирует проводить подобные мастер-классы с известными музыкантами и исполнителями и в других детских школах искусств Подмосковья.