РИАМО - 27 янв. Операторам и администраторам службы «112», работающим в Подмосковье, увеличили заработную плату на 7 тыс. рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С начала года водители скорой помощи тоже получили прибавку к зарплате.

«Очень важную работу выполняет наша служба «112» - это наши операторы и администраторы, которые работают в поликлиниках и стационарах в том числе. Да, мы им тоже повысили зарплаты, плюс 7 тыс. рублей», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор также рассказал про увеличение числа бригад скорой помощи.

«Мы доплатили с 1 января 5 тысяч рублей администраторам и 7 тысяч рублей водителям, соответственно, скорой помощи, потому что такой запрос был. Мы увеличиваем количество бригад, и я очень надеюсь, что мы не будем испытывать дефицита в этой очень важной для нас профессии», — подчеркнул Воробьев.

Ранее губернатор в ходе ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы поблагодарил медиков за напряженную работу в период пандемии коронавируса.