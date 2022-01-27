РИАМО - 27 янв. С 17 по 21 января комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 54 объекта, из которых 46 земельных участков в аренду, 8 земельных участков на продажу, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Для бизнеса в аренду сдается земельный участок под магазины в Лотошине. Участок площадью 350 кв. м расположен в п. Новолотошино, также рядом находится остановка общественного транспорта «Новолотошино». Предоставляется в аренду сроком на 2 года и 6 месяцев. Начальная цена – 30 289 руб./год.

Под строительство загородного дома в Истре на торги выставлен земельный участок в собственность для индивидуального жилищного строительства. Участок площадью 500 кв. м расположен в д. Глебово-Избище. Находится в тихом живописном месте рядом с прудом, в 50 км от МКАД по Новорижскому и Волоколамскому шоссе. Начальная цена лота – 1 194 155 руб.

Для сельхозпроизводителей в Луховицах в аренду сдается земельный участок под растениеводство. Участок площадью 92 571 кв. м расположен в д. Лучканцы. Плодородность Луховиц, стратегически удачное расположение – отличный вариант для организации агробизнеса в Московской области. Предоставляется в аренду сроком на 5 лет. Начальная цена – 38 232 руб./год.

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