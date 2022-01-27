РИАМО - 27 янв. С 17 по 21 января в Московской области состоялось 109 земельно-имущественных торгов. Всего в аукционах приняло участие 399 претендентов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Общее количество конкурентных процедур с количеством участников 2 и более человек на лот выросло, по сравнению с 2021 годом, на 7% и составило 68% от всех реализованных, а среднее количество участников на таких торгах составило 5 человек на 1 лот.

Так, в аукционе по аренде земельного участка площадью 1 004 кв. м для личного подсобного хозяйства в Домодедове приняли участие 17 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы увеличился в 60 раз.

Стартовая цена составила 285 009,49 руб./год (https://easuz.mosreg.ru/torgi/30010).