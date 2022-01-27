РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. В четверг члены Общественной палаты городского округа Мытищт провели мониторинг местных поликлиник, сообщается на сайте администрации горокруга.

По рекомендации областного министерства здравоохранения для мониторинга был предложен чек-лист, в котором более десяти позиций для проверки.

Учитывалось наличие бесконтактной термометрии, масок и антисептиков на входе, информации о том, что пациенты с повышенной температурой принимаются в отдельном помещении. Проверялось также наличие навигационных указателей и отдельного входа для пациентов с признаками вирусной инфекции и многое другое. В большинстве осмотренных детских и взрослых поликлиник все это было.

Общественники вместе с заведующими проходили по всем этажам, общались с пациентами, фотографировали, фиксировали нарушения, если таковые имелись. Например, в поликлинике № 6 поселка Пироговский не были обеспечены все необходимые меры для безопасности пациентов. По словам медиков, за последние дни количество обращений и вызовов врачей на дом кратно увеличилось. В целом, мытищинцы с пониманием относятся к такой ситуации.

Как отметил председатель Общественной палаты Игорь Савош, общественники и в дальнейшем будут держать руку на пульсе и при выявлении каких-либо нарушений или жалоб от населения информировать руководство МГКБ и администрацию округа.