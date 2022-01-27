РИАМО - 27 янв. В пятницу Москва окажется под влиянием снегопада «Мария», в городе начнется обильный снегопад. К утру воскресенья непогода ослабеет, но уже после полудня очередной циклон «Надя» принесет новые осадки, сообщается на сайте «Метеовести».

В пятницу во второй половине дня в мегаполисе закружит метель, видимость снизится до 2 км. За сутки выпадет до 3 мм осадков.

В субботу снегопад усилится, видимость ухудшится до 1 км, а объем осадков составит уже 5 мм. К утру воскресенья прояснится, однако ненадолго. После полудня воскресенья приближение циклона «Надя» ознаменуется новыми снегопадами – выпадет до 2 мм осадков.

В самом центре циклона «Надя» столица окажется в понедельник. Прирост сугробов составит еще до 7 мм, они достигнут полуметровой высоты. Снегопад будет сопровождаться падением атмосферного давления. Барометры будут показывать до 727 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы. Такое падение может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Во вторник снег продолжит идти, но его заряды будут скоротечны, в общей сложности выпадет 3 мм осадков.

Таким образом, за 5 дней в Москве выпадет до 20 мм осадков – это почти половина месячной нормы. Температурный фон будет достаточно мягким – минус 7 - минус 2 градуса ночью и минус 5 - 0 градусов днем, что на 5-6 градусов выше нормы.