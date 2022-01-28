РИАМО – 28 янв. В формате онлайн-общения с руководителями и уполномоченными представителями московских ведомств по видеосвязи горожане могут задать вопросы, связанные с проведением торгов, открытием новых производств, инвестиционной деятельностью города, мерам поддержки предприятий и многим другим, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Обновился сервис портала mos.ru «Запись на онлайн-прием к уполномоченному представителю ведомства».

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать об эффективности услуги видеоприема. С момента запуска сервиса с представителями Госинспекции по недвижимости уже проведено 90 дистанционных приемов. Всего поступило 358 заявок на онлайн-консультации с этим ведомством – 123 от юридических и 235 от физических лиц. Благодаря удобному и актуальному формату сервис востребован у жителей города: «не выходя из дома» можно получить ответы на вопросы к органам власти», – отметил Владимир Ефимов.