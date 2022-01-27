РИАМО - 27 янв. Несколько электричек следует с отклонением от графика из-за незапланированной стоянки поезда на Казанском направлении МЖД, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Поезд остановился для оказания медпомощи человеку, который получил травмы при переходе через пути в несанкционированном месте.

Принимаются все необходимые меры для введения движения в график.

МЖД призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.