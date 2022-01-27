РИАМО - 27 янв. В текущем году на территории Московской области планируют провести масштабные реконструкции и строительство линий электропередач, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Проект охватит 2 974,78 км линий электропередач, а также по итогам работ будет введено свыше 1029,89 МВА дополнительных трансформаторных мощностей на территории региона.

«Когда все хорошо, про энергетиков не вспоминают! О них начинают говорить, если в доме нет света или тепла. Поэтому огромное значение в нашей работе уделяется реконструкции и строительству линий электропередач. Энергетики ежегодно в полном объеме выполняют ремонтные и инвестиционные программы, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей», - сказал министр энергетики Александр Самарин.

В прошлом году подмосковные энергетики построили, отремонтировали и ввели в эксплуатацию 4,3 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, выдала свыше 544,25 МВА дополнительной мощности.

Работы будут проводиться в соответствии с инвестиционной программой компаниями АО «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион».