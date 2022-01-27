РИАМО - 27 янв. В обращении губернатора Московской области было уделено внимание теме развития инфраструктуры для повышения туристической привлекательности региона, что является важным. Также большое внимание было уделено теме парков и благоустройству, сообщил кинорежиссер, член Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский.

«Поскольку я имею прямое отношение к теме культуры в Московской области, являюсь членом Общественной палаты Московской области, которая в том числе занимается культурными объектами и памятниками, то мне тема парков и благоустройства очень близка, и я считаю, что это важно для благополучия Подмосковья и его жителей. Парки — это тоже объекты культуры, количество которых в разы увеличилось за последнее время», - сказал Кончаловский.

Он отметил, что неоднократно посещал подмосковные парки на встречах с главами, которые с огромной гордостью показывали новые обновленные парки. Также важной частью обращения он навал тему туризма.

«Что еще важно, моя комиссия в ОПМО отвечает за туризм, и очень много идет разговоров на разных уровнях о необходимости развития туризма такого региона, как Московская область, который насыщен историческими памятниками и местами. Было сказано в обращении, что надо уделять внимание созданию инфраструктуры, потому что, конечно, турист хочет ехать туда, где есть инфраструктура, где есть развлечения и рекреационные зоны. Люди хотят не просто посмотреть монастырь, старинную усадьбу, но еще и пообедать, провести выходной, поэтому просто восстанавливать какой-то памятник — бессмысленно», - добавил кинорежиссер.

Он разделил мысль, что вокруг памятников и для жителей, и для туристов надо делать привлекательную инфраструктуру. По его мнению, губернатор региона Андрей Воробьев также уделил этому внимание.

«Не может не радовать, что в будущем году более 1 млн школьников пойдут в школу, и я считаю работу по открытию 30 школ в год очень важной, потому что образование — важная сфера, и это очень хорошие цифры. Что касается меня, то я вырос в Одинцовском районе — на Николиной горе, поэтому я очень люблю Звенигород, в котором часто бываю. Мне очень нравится то, как восстановлен центр Звенигорода — с такой любовью и сохранением, пусть и обновленной, исторической достоверности», - резюмировал Кончаловский.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался за работу перед депутатами Мособлдумы за прошедший год. Это было его 10-е по счету обращение.