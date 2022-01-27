РИАМО - 27 янв. С начала текущей недели в Подмосковье эвакуировали свыше 340 автомобилей, которые были неправильно припаркованы и мешали проезду и остановке автобусов. С начала года на штрафстоянки региона эвакуировали 8 тыс. машин, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Больше всего нарушений парковки возле остановок общественного транспорта за неделю зафиксировали у ЖК «Солнечная Система» в Химках, у ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе и у ЖК «Новое Домодедово» в Домодедове.

Для выявления нарушителей ежедневно проводится мониторинг с помощью камер фотовидеофиксации.

Отмечается, что парковка в зоне остановки общественного транспорта в пределах 15 метров до и после остановки запрещена.