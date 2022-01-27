РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Два офиса МФЦ в подмосковном Подольске временно перевели на режим работы по предварительной записи, сообщает администрация округа.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Московской области с 28 января по 13 февраля офисы на улице Кирова, 39 и Высотная, 6 будут вести прием заявителей только по предварительной записи.

Исключение составит ряд услуг, в том числе выдача готового результата и сверка документов с оригиналами по ранее поданным заявлениям через ЕПГУ и РПГУ.