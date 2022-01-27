РИАМО - 27 янв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев очень хорошо знает, что происходит в регионе, которым он управляет. Что касается слов о медицинском персонале и их привлечения в регион, серьезный посыл имеет проект «Приведи друга», сообщил главный сердечно-сосудистый хирург России, почетный житель Подмосковья Лео Бокерия.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям региона и депутатам Мособлдумы, рассказал о проделанной в регионе работе, а также о действующих и планируемых проектах.

В числе мер поддержки врачей региона губернатор назвал и новый проект «Привели друга». Медработники, которые приведут в регион новых коллег-специалистов, получат единоразовую выплату 30-50 тыс. рублей.

«Вы понимаете, это настолько по-человечески, это настолько естественно…. Это обращение отсюда, от сердца, изнутри, на меня это подействовало невероятно. «Приведи друга» – это такой большой призыв с его стороны, а с нашей стороны, для нас – это очень серьезный посыл», – прокомментировал Бокерия обращение Воробьева.

Бокерия заявил, что эта идея имеет большое значение. Поскольку для хорошего специалиста важно не только оборудование, но и окружение, в котором ему предстоит работать. В одиночку человек не сможет развивать, например, какое-то новое направление.

«Я бы заострил внимание на необходимости стажировок персонала, который есть сегодня в Подмосковье. Я свою врачебную практику после 4-го курса проходил в Подмосковье, поэтому могу сравнись то, что было с тем, что сегодня есть. Мне кажется, вот этот элемент очень важен, чтобы мы, когда зовем людей, понимали куда мы зовем», - подчеркнул Бокерия.

Для развития региональной медицины Бокерия считает необходимым привлечь к сотрудничеству федеральные центры, для подготовки новых квалифицированных кадров в будущем.

Он отметил, что регион активно меняется и в других направлениях, развивается, становится комфортнее.

«Поскольку мы с женой живем уже с 1994 года здесь недалеко, в Ромашково, я это вижу воочию - и дороги, и телефонизация, очень много всего. Жизнь такая же, как в Москве, а может даже лучше, с учетом климата, который, конечно, отличается от Москвы», - сказал Бокерия.

Оценил он и сам подход губернатора к решению задач, согласно которому, ни один звонок не должен оставаться без внимания, важно понимать заботы простого человека, которому не к кому обратиться, если о нем не позаботится государство.

«Житель всегда прав»: о чем говорил в ежегодном обращении губернатор Подмосковья>>