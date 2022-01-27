РИАМО - 27 янв. Пятерых членов сборной России по биатлону не допустили на рейс в Пекин на Олимпиаду, сообщает «Вечерняя Москва».

Уточняется, что команда прилетела в Китай, но не в полном составе. У руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского тест на коронавирус оказался положительным.

В скором времени на Олимпиаду вылетит Дмитрий Блинов. Он был в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Из-за случившегося вылет спортсменов перенесли на день. За это время они должны разобраться с документами и подтвердить, что они переболели инфекцией.

В состав сборной России на предстоящей Олимпиаде в Пекине вошли 28 спортсменов из Московской области. Игры в Пекине пройдут 4-20 февраля.