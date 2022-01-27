РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. По приказу министерства здравоохранения региона все поликлиники перешли на новый режим работы из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса, работу медучреждения на улице Третьяка в Балашихе проверила председатель Общественной палаты округа Елена Жарова, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Теперь медики работают каждый день с 8:00 до 20:00, без выходных и перерыва на обед. Потоки пациентов отныне разделяют. С температурой до 38 градусов попасть к специалисту можно без записи, если же она выше, нужно оформить вызов по единому номеру 122 или через Госуслуги.

«Общественная палата Московской области совместно с городской проводит проверку состояния разделения на потоки в наших городских поликлиниках. К сожалению, у нас опять возросло количество заболевших граждан. Врачи работают в усиленном режиме - с 8:00 до 20:00», - сказала Жарова.

Основной принцип новой работы - разделить пациентов с признаками ОРВИ и тех, кто обращается за плановой медицинской помощью к узким специалистам. Создано два отдельных входа, два места регистрации, разные этажи.

По словам заведующего вторым терапевтическим отделением поликлиники Татьяны Ордынской, потоки пациентов у них разделены по следующему принципу. Первый поток - для людей с температурой и признаками ОРВИ, второй — для пациентов с хроническими заболеваниями и без температуры. Между собой потоки не пересекаются.

«Пациенты с температурой заходят через детское отделение. Детям и взрослым оказывается помощь на разных этажах. Пациентов с хроническими заболеваниями принимают во взрослом отделении», — отметила Ордынская.

На новый режим работы поликлиники вышли 24 января. Он сохранится до улучшения эпидемиологической обстановки.