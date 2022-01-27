РИАМО - 27 янв. Дольщики корпуса №22 в составе долгостроя ЖК «Пятницкие кварталы» в деревне Сабурово городского округа Красногорск получили ключи от квартир. 292 собственника ждали заселения более трех лет, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строительство корпуса №22 застройщик ООО «Саб-Урбан» начал в 2016 году, свои квартиры граждане должны были получить уже в сентябре 2018 года. Однако из-за возникших финансовых проблем у застройщика работы на строительной площадке были приостановлены. Позже строительство возобновилось, но велось медленными темпами.

В 2018 году объект взяли на контроль правительство Подмосковья и министерство жилищной политики региона.



Несмотря на введенную процедуру банкротства, застройщик нашел ресурсы, чтобы достроить несколько корпусов ЖК «Пятницкие кварталы», в том числе дом №22.



Отмечается, что ввод объекта в эксплуатацию позволил полностью решить проблему обманутых дольщиков в жилом комплексе.