РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Активисты Подольска раздали кусочки хлеба прохожим в память о блокаде Ленинграда, сообщается на сайте администрации округа.

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на площади Славы в Подольске прошла Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». В ней приняли участие активисты общественных организаций, представители комитета по делам молодежи и члены молодежного парламента при совете депутатов округа.

Традиционно в рамках акции участники раздавали прохожим кусочки «блокадного» хлеба, которые испекли студенты Подольского колледжа имени Александра Никулина, и листовки с материалами о тех событиях.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. В городе на Неве до сих пор сохранились следы вражеских бомбардировок и обстрелов на фасадах зданий.