РИАМО - 27 янв. Обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьев к жителям и депутатам Мособлдумы в этом году имеет ряд особенностей, в том числе из-за сложного периода пандемии. Подмосковье входит в рейтинги регионов-лидеров по мерам противодействия Covid-19, сообщил директор организации «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов.

«Мы понимаем прекрасно, что нагрузка легла на регионы в борьбе с этой опасной историей с особой ответственностью на глав регионов. Московская область в этом смысле одной из серьезных нагрузок, ударов на себя приняла, как по уровню заражения, заболевших и госпитализаций», - прокомментировал обращение губернатора Мартынов.

Эксперт отметил, что подводить итоги работы в этом направлении пока рано, пандемия еще не завершилась. Однако свою эффективность принимаемые меры доказали уже сейчас, развернуты достаточные медицинские мощности, организована масштабная кампания по вакцинации.

«Это прозвучало в выступлении губернатора, но мне бы хотелось отметить это отдельно, в том смысле, что он, как человек скромный, многие вещи сгладил, но я как житель Московской области хочу сказать, что все меры были эффективно организованы. Многие люди, которые оказались инфицированы вовремя получили помощь и необходимые медикаменты», - заявил Мартынов.

По его мнению, региону удалось сохранить экономику, наметилась тенденция к росту рождаемости, Подмосковье выходит из «пандемического кризиса» с хорошими показателями.

Мартынов также отметил, что обращение губернатора стало уже доброй традицией в регионе, в этом году оно состоялось в 10 раз.

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