РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. В четверг глава городского округа Мытищи Виктор Азаров выступил с ежегодным отчетом, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Азаров подвел итоги социально-экономического развития округа за прошедший год и озвучил приоритетные задачи на 2022 год. Он отметил, что Мытищи один из самых быстрорастущих округов в Подмосковье.

«Ежегодно округ прирастает на несколько десятков тысяч новых жителей. Мытищи привлекают людей не только близостью к Москве, но и высоким качеством образования, уровнем жизни, благоустроенными дворами и общегородскими площадками», - сказал Азаров.

Он добавил, что основная задача – сохранить достигнутое и наращивать все то, что уже удалось сделать. Это большая ответственность и колоссальная работа, нацеленная на результат.

«В бюджет Мытищ в 2021 году поступило более 13 млрд рублей. В том числе собственные доходы составили 8 млрд рублей. По итогам 2021 года общеэкономический оборот организаций превысил 900 млрд рублей, это 7% от всего оборота организаций Подмосковья», - отметил Азаров.

По его словам, Мытищи в 2021 году заняли 2 место среди муниципальных образований Московской области по уровню развития инвестиционных проектов. Почти 56 млрд рублей составили инвестиции в 2021 году.

Также округ по результатам рейтинга муниципальных образований Московской области по предпринимательскому климату входит в топ лучших округов.