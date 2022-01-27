РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 янв. Вакцинация населения от Covid-19 приостановлена в ТЦ «Пилот» Щелкова в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, медицинские сотрудники освобождены для оказания неотложной помощи населению, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Свою работу продолжают другие пункты вакцинации: поликлиника №1 (г. Щелково, ул. Фрунзе, д. 1), поликлиника №2 (г. Щелково, ул. Парковая, д. 8), поликлиника №3 (г. Щелково, ул. Гагарина, д. 6а), Фряновская больница (р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6), Монинская поликлиника (п. Монино, ул. Центральная, д. 1А), Лосино-Петровская поликлиника (г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 10), работают по графику: будни - с 8:00 до 20:00, суббота - с 8:00 до 15:00, воскресенье — выходной.

Также медицинскую помощь можно будет получить в поликлинике №4 (г. Щелково, ул. Беляева, д. 35А), в Загорянской поликлинике (п. Загорянский, ул. Горького, д. 6), Медвежье-Озерской поликлинике (д. Медвежьи Озера, д. 72), в поликлинике села Трубино (с. Трубино, д. 34). Все они работают по графику: будни и суббота - с 8:00 до 15:00, воскресенье — выходной. Запись производится по телефону или через Госуслуги.

Круглосуточно работает поликлиника филиала №3 (г.о. Лосино-Петровский, пос. Биокомбината, с. 7А).

Мобильные пункты вакцинации: торговый центр «Глобус», г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 18, график работы: будни - с 15:00 до 20:00, суббота и воскресенье - с 10:00 до 15:00. МФЦ «Мои документы», г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А, график работы: ежедневно с 10:00 до 14:00, воскресенье — выходной. Посетители принимаются без записи. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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