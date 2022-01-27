РИАМО - 27 янв. Сведения об ООО «Уралстройэкспертиза» будут включены в реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующее решение приняло областное УФАС на основании рассмотрения жалобы Львовской средней общеобразовательной школы №4, сообщает пресс-служба ведомства.

По предоставленным данным, учреждение заключило с компанией контракт на комплексное обследование технического состояния здания школы. Объект находится в Подольске по адресу: мкрн Львовский, ул. Строителей, д. 4.

Общество нарушило условия, предусмотренные контрактом, после чего школа расторгла договор в одностороннем порядке.

В рамках рассмотрения компания не предоставила документы, подтверждающие исправление нарушений в установленный срок.

На основании всех предоставленных сведений и документации региональное управление антимонопольной службы приняло решение о включении данных о компании в реестр недобросовестных поставщиков.