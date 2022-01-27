РИАМО - 27 янв. В столице состоялось первое соревнование по теннису среди строителей, они выступили на благотворительном турнире друзей Академии тенниса Шамиля Тарпищева Winter Cup 2022, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Спортсмены играли на кортах с покрытием HARD спортивного комплекса «Витаспорт». Турниры проводились в одиночном разряде по усовершенствованной олимпийской системе с розыгрышем мест в утешительных кругах.

Онлайн-трансляция противостояния шла на YouTube-канале Академии тенниса, а также в фуршетных зонах спорткомплекса. В итоге определились по 4 победителя в мужском и женском разрядах.

Такие встречи могут стать ежегодной традицией. В следующий раз спортсмены могут встретиться уже летом, а соревнование посвятят Дню строителя.