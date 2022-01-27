РИАМО - 27 янв. Президент Российской ассоциации по связям с общественностью, политолог Евгений Минченко отметил правильность партнерских отношений, которые, по его мнению, сложились в Подмосковье между жителями и властями.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям региона и депутатам Мособлдумы, рассказал о проделанной в регионе работе, а также о действующих и планируемых проектах. Минченко прокомментировал выступление.

«Главное, как мне кажется, это партнерство с жителями под девизом «Житель всегда прав», выстраивание системы обратной связи и оперативного реагирования на запросы. Из очевидных успехов - транспортные развязки, ЦКАД, МЦД. Модернизация здравоохранения, цифровизация (госуслуги, социальные выплаты, обратная связь, запись к врачам), массовое строительство школ и детских садов», - сказал Минченко.

Политолог добавил, что в Подмосковье реализуются и другие положительные проекты: программа переселения жителей из аварийного жилья, ликвидация детских домов, выделенные полосы для общественного транспорта, а также инициатива по требованию к инвесторам строить специальные общежития для иностранных рабочих.