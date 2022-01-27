РИАМО - 27 янв. Обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям региона сильно впечатляет, регион и власть находятся в позитивной динамике, сообщил директор по политическому анализу компании «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Отчет губернатора Московской области Андрея Воробьева прошел в четверг. Это его 10-е обращение. Большое внимание было уделено социальной сфере.

«Я под большим впечатлением от обращения губернатора к жителям Подмосковья. Есть безусловная логика, связанная с развитием принципа «Чуткая власть», — сказал Потуремский.

Он добавил, что на сегодняшний день в регионе активно формируется система власти, работающая не просто эффективно, а в тесной связи, в тесном контакте с населением, работающая для решения проблем и развития региона.

«Это уже 10-е обращение губернатора, но неизменным остается одно – это постоянное развитие и рост. В этом смысле и регион, и власть региона находятся в позитивной динамике, и это очень сильно впечатляет», — сказал Потуремский.

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