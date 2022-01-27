РИАМО - 27 янв. В своем обращении к жителям и депутатам Мособлдумы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сформулировал базовый подход к работе ведомств региона – от запросов людей к эффективным и оперативным действиям, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«Вектор деятельность направлен однозначно: от запросов людей к эффективной дорожной карте, к оперативным действиям, к слаженному сотрудничеству. В очередной раз Андрей Юрьевич подчеркнул открытость власти, которая реагирует не только на официальные жалобы, но также на обращения и комментарии в социальных сетях», – прокомментировала Семенова обращение губернатора.

Она отметила, что обратная связь востребована и важна для развития региона.

«Было важно услышать сегодня о синергетическом подходе в работе правительства. Только сплоченная команда единомышленников способна обеспечивать социально-экономическое развитие региона», – подчеркнула Семенова.

В своем выступлении Андрей Воробьев рассказал об инфраструктурных проектах, программах, планах по благоустройству. Большое внимание губернатор уделил мерам социальной поддержки, сейчас на территории региона действует больше 20 льгот.

«И при этом (Воробьев – ред.) подчеркнул: необходимо сделать льготы комфортными, доступными и проактивными. А это значит, что люди должны получать их автоматически, не обивая пороги различных служб. Такой подход сократит и количество обращений в аппарат уполномоченного», – отметила Семенова.

Одной из важных тем, которую губернатор затронул в своем обращении, стала пандемия. Она остается актуальной, на медиков сейчас ложится огромная нагрузка, их необходимо поддерживать. В числе мер стимулирования был назван новый проект «Приведи друга», направленный на привлечение работающими специалистами новых коллег.

«Медработники смогут получить единоразовую выплату 30-50 тыс. рублей. Для этого им нужно будет привлечь другого специалиста в областную систему здравоохранения. Эффективный ход, предусматривающий и стимулирование медиков, и насыщение отрасли новыми кадрами», – сказала Семенова.

Она оценила обращение губернатора как социально направленное, актуальное и охватывающее все направления.