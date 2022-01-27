РИАМО - 27 янв. С начала января 2022 года на территории Московской области с помощью нейросети аннулировали более 380 и приостановили до устранения нарушений около 400 разрешений такси. Около 1 тыс. такси, которые не соответствовали региональному стандарту, были направлены предписания, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Осенью 2021 года на дорогах Подмосковья запустили нейросеть, которая в круглосуточном режиме по камерам распознает соответствие автомобилей такси региональному стандарту.

Отмечается, что машины такси, получившие разрешение в Подмосковье, должны соответствовать утвержденной цветовой гамме: белый кузов, желтая светоотражающая полоса посередине с шашечным поясом, серая полоса снизу кузова, и оранжевый фонарь на крыше.

В случае, если после выявленных нарушений автомобиль такси не будет приведен к региональному стандарту - разрешения такси аннулируются. Таксомоторные компании и агрегаторы не смогут передавать заказы нарушителям и должны будут их отключить от сервисов.

В областном Минтрансе подчеркивают, что соответствие автомобиля такси региональному стандарту является залогом безопасности для пассажиров, а для таксомоторных компаний соблюдение требований позволяет передвигаться по выделенным полосам общественного транспорта на территории Подмосковья и Москвы.

Сегодня на территории Московской области по выданным разрешениям работают более 91 тыс. автомобилей такси.