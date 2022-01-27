РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. Спасатели Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают ежедневно проводить профилактические рейды и измерять толщину льда в акваториях Балашихи, любителям зимней рыбалки и активного отдыха они напомнили, где лед наиболее тонок и опасен, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В четверг спасатели провели очередное патрулирование в городском округе Балашиха в целях предотвращения несчастных случаев на водоемах в зимний период. В ходе рейда они провели беседы с любителями подледного лова, напомнив им об опасности выхода на тонкий лед. Они отметили, что даже при устойчивых морозах на озерах и реках всегда есть участки, где лед сохраняет опасную толщину на протяжении всей зимы.

Спасатели рекомендуют любителям зимней рыбалки соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах, знание и применение которых поможет предотвратить несчастные случаи и спасти жизни.

Так, выходя на лед, нужно надеть спасательный жилет или специальный костюм-поплавок. С собой необходимо брать длинные гвозди/штыри, которые помогут выбраться из полыньи. Кроме того, необходимо обязательно иметь под рукой длинную веревку.