РИАМО - 27 янв. Полицейские в Чехове задержали подозреваемых в краже со склада смартфонов общей стоимостью более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть ОМВД России по г. о. Чехов поступило заявление от представителя коммерческой организации о хищении 23 смартфонов со склада в с. Новоселки», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Задержаны 60-летний житель Москвы и двое жителей Тульской области в возрасте 21 года и 42 лет. Они работали в этой фирме экспедитором и кладовщиками.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.