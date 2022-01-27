РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Депутат подмосковного Подольска Денис Бесогонов удовлетворительно оценил состояние дорог в округе, сообщается в группе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
В рамках реализации федерального партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» - «Безопасные дороги» Бесогонов осуществил мониторинг уборки снега в центральной части округа.
«Дороги находятся в удовлетворительном состоянии, городские службы работают в усиленном режиме», - отметил Бесогонов.
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