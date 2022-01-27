РИАМО - 27 янв. В Московской области планируют создать региональную систему хордовых магистралей, напрямую связывающих между собой города ближнего Подмосковья, сообщил член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона Андрей Мухортиков.

По его словам, дорожное строительство в регионе в последние годы активизировалось и на федеральных, и на региональных дорогах, что уже позволило расширить много узких мест и повысить скорость транспортного сообщения.

«Но большая часть работы еще впереди: предстоит создать региональную систему хордовых магистралей, напрямую связывающих между собой города ближнего Подмосковья, построить еще десятки путепроводов через железные дороги и обходов населенных пунктов, реконструировать ряд региональных дорог», - сказал Мухортиков.

«Долой глупые пробки»

По мнению Мухортикова, очень хорошие результаты показал проект «Долой глупые пробки», в рамках которого за счет настройки светофоров, изменения разметки и небольших уширений в прошлом году удалось ликвидировать заторы в Подольске, Щелкове, Фрязине и других городах.

«В отличие от крупных строек, это требует не десятков миллиардов, а от силы десятков миллионов рублей в год, при этом такими мерами можно убрать или облегчить до 80% дорожных заторов, попутно повысив безопасность движения. Считаю, что эту программу необходимо продолжить и расширить, а в первую очередь - создавать новые «зеленые волны» на светофорах, как это сделано в Красногорске, Сергиевом Посаде, Щелкове, Фрязине», - отметил Мухортиков.

Он добавил, что для этого уже практически все есть, а именно 90% региональных светофоров Подмосковья оборудованы по последнему слову техники. Осталось их правильно настроить и «подтянуть» муниципальные.

Также Мухортиков назвал важным проектом ввод выделенных полос в области. По его словам, это можно сделать без ущерба для движения прочего транспорта, например, за счет заужения полос.

«В данном вопросе очень важны тщательная проработка проектов и оценка транспортных последствий. Выделенные полосы не должны создавать и усугублять «бутылочные горлышки» на дорожной сети», - заключил спикер.