РИАМО – 27 янв. Банк ЗЕНИТ за 2021 год получил чистую прибыль по РСБУ (до СПОД) в размере 3,4 млрд рублей против убытка в 2,9 млрд рублей годом ранее. Рост финансового результата был достигнут за счет увеличения комиссионных доходов, а также диверсификации и повышения качества кредитного портфеля, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В 2021 году Банк ЗЕНИТ достиг плановых показателей по прибыльности, что говорит о правильно выбранной стратегии развития и высоком качестве активов. Банк продолжит укреплять позиции в розничном бизнесе и сегменте МСБ. В планах — совершенствование цифровых клиентских путей и расширение продуктовой линейки», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Активы Банка за 12 месяцев выросли на 16% и составили 251 млрд рублей. Собственные средства (капитал) увеличились за 2021 год на 1,4 млрд рублей до 37 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель вырос на 23% и составил 154 млрд рублей.

За 2021 год Банк ЗЕНИТ также нарастил и совокупный объем привлеченных средств клиентов до 181 млрд рублей, или на 10%. Чистые комиссионные доходы Банка за 12 месяцев превысили 1,7 млрд рублей, что на 34% больше результатов 2020 года.