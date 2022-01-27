РИАМО - 27 янв. Эксперты Народного фронта в Московской области обратились в УФАС Подмосковья с просьбой проверить лаборатории «Инвитро», «Гемотест» и «Ситилаб», где начали расти цены на проведение ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба организации.

В указанных лабораториях для того, чтобы сдать ПЦР-тест, нужно заплатить больше 2,5 тыс. рублей. Это выяснили общественники, которые посетили некоторые лаборатории в Подмосковье. Высокая цена ПЦР-тестов будет для многих неподъемной суммой.

«За один такой тест мы отдали около 2,5 тысяч рублей. А если в семье три человека? Получается, что придется выложить 7,5 тысяч рублей», — отметила жительница Дмитрова Юлия Тельникова.

Она добавила, что для ее семейного бюджета это будет очень ощутимо.

«Безусловно, на болезни людей спекулировать нельзя. Цены на ПЦР-тесты нуждаются в госрегулировании. Тем более, что эта услуга, думаю, не утратит своей актуальности в ближайшее время», – сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта Юлия Белехова.

Она отметила, что повышенный спрос при ограниченном предложении всегда влечет повышение стоимости.

Всего представители Народного фронта посетили 477 лабораторий в 204 населенных пунктах в 85 регионах России. Выяснилось, что в 13 субъектах ПЦР-тестирование на коронавирус стоит дороже 2 тыс. рублей. А в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и еще 8 регионах и того дороже – свыше 2,5 тыс. руб.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов озвучил предложение уменьшить стоимость тестирования на Covid-19 президенту страны, лидеру Народного фронта Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ.

«Мы знаем, что те, кто зарабатывает на тестировании, будут возражать и пугать дефицитом. Нужно понимать, что, если частная медицина повысит цены, это увеличит давление на систему ОМС, люди пойдут делать анализы туда. А государственные учреждения и так работают на пределе. У участников рынка было время, чтобы подготовиться, граждане России уже вложили достаточно средств в развитие их инфраструктуры, теперь важно, чтобы в момент новой волны заболевания частники проявили социальную ответственность, а не отдавали такой важный вопрос на откуп рынку», – подчеркнул Кузнецов.