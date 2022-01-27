РИАМО - 27 янв. Эксперты Народного фронта в Московской области обратились в УФАС Подмосковья с просьбой проверить лаборатории «Инвитро», «Гемотест» и «Ситилаб», где начали расти цены на проведение ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба организации.
В указанных лабораториях для того, чтобы сдать ПЦР-тест, нужно заплатить больше 2,5 тыс. рублей. Это выяснили общественники, которые посетили некоторые лаборатории в Подмосковье. Высокая цена ПЦР-тестов будет для многих неподъемной суммой.
«За один такой тест мы отдали около 2,5 тысяч рублей. А если в семье три человека? Получается, что придется выложить 7,5 тысяч рублей», — отметила жительница Дмитрова Юлия Тельникова.
Она добавила, что для ее семейного бюджета это будет очень ощутимо.
Она отметила, что повышенный спрос при ограниченном предложении всегда влечет повышение стоимости.
Всего представители Народного фронта посетили 477 лабораторий в 204 населенных пунктах в 85 регионах России. Выяснилось, что в 13 субъектах ПЦР-тестирование на коронавирус стоит дороже 2 тыс. рублей. А в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и еще 8 регионах и того дороже – свыше 2,5 тыс. руб.
Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов озвучил предложение уменьшить стоимость тестирования на Covid-19 президенту страны, лидеру Народного фронта Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ.
«Мы знаем, что те, кто зарабатывает на тестировании, будут возражать и пугать дефицитом. Нужно понимать, что, если частная медицина повысит цены, это увеличит давление на систему ОМС, люди пойдут делать анализы туда. А государственные учреждения и так работают на пределе. У участников рынка было время, чтобы подготовиться, граждане России уже вложили достаточно средств в развитие их инфраструктуры, теперь важно, чтобы в момент новой волны заболевания частники проявили социальную ответственность, а не отдавали такой важный вопрос на откуп рынку», – подчеркнул Кузнецов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии