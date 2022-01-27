РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 янв. В школьном меню 5 образовательных учреждений подмосковного Королева появились пельмени, сообщает пресс-служба городской администрации.

На одной из недавних онлайн-конференций с главами муниципалитетов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил включить пельмени в список школьных обедов по просьбам учащихся.

Пельмени на обед появились в школах №№8, 12 (2 корпус), 2, лицее №4 и гимназии №3.

По словам директора школы №8 Екатерины Нарышкиной, когда все узнали, что в местной столовой теперь готовят пельмени, обрадовались не только ученики, но и педагоги. Ради этого блюда в буфет заглянули даже те, кто обычно не ест в школе.

Пока пельмени предлагают раз в неделю - по пятницам.