РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 39 070 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

7 182 случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 718 674 случая инфицирования. Скончалось 13 183 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 620 279 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.