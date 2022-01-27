В четверг, 27 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Он отметил важность открытости властей и диалога с гражданами. Основными темами юбилейного десятого обращения стали здравоохранение и образование. Также глава региона рассказал о мерах поддержки медиков, учителей и многодетных семей. Главное из выступления губернатора Подмосковья — в материале РИАМО.

Принцип открытости

Начиная обращение к жителям и правительству Московской области, Андрей Воробьев напомнил об одном из главных принципов руководства региона — принципе открытости. По его словам, именно он позволяет жителям понять логику действий власти и ее стремление решить свою основную задачу — помочь людям.

Чем больше власть знает о проблемах, чем лучше решает их, тем больше власть удовлетворяет запросы жителей, отметил глава региона.

«Не случайно вначале своей работы мы провозгласили ряд принципов. Главный принцип — житель всегда прав. Кто-то может поспорить с этим. <...> Здесь подразумевается то, что власть в этой парадигме должна сделать все, чтобы уделить внимание, помочь, должен быть элемент эмпатии», — подчеркнул Воробьев.

Обращение губернатора в целом было направлено на активное взаимодействие с жителями: Андрей Воробьев отмечал необходимость прислушиваться к мнению граждан. В связи с этим глава региона дал название своему выступлению — «Власть для человека».

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Доходы людей

По словам Андрея Воробьева, граждан больше всего беспокоят их собственные доходы, особенно на фоне нынешнего роста инфляции, дистанционного формата работы и учебы, сложностей в мировой экономике.

«Старшее поколение в зоне нашего постоянного внимания. Президент с 1 января этого года на 8,6% поднял пенсию. Мы со своей стороны должны позаботиться о тех, кто старше 65 лет, кто живет один, кто испытывает сложности с маленькой пенсией», — отметил губернатор.

В Московской области насчитывается 33 тысячи человек с небольшой пенсией. В 2022 году для них предусмотрят доплату — в итоге их пенсия должна быть не ниже 17 тысяч рублей.

Еще одна категория граждан, которая всегда в поле зрения подмосковных властей, — семьи с детьми, особенно многодетные. В настоящее время для них действует более 20 видов льгот. Андрей Воробьев подчеркнул, что граждане должны получать льготы проактивно, то есть без бумажной волокиты. Губернатор Подмосковья также отметил, что около 20 услуг из 93 существующих уже стали проактивными — в дальнейшем процесс выплаты средств продолжат совершенствовать.

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Рабочие места

Министерство Инвестиций и инноваций Московской области

В 2021 году, несмотря на коронавирус, в регионе начали реализацию 450 проектов с инвестициями более 500 миллионов. Это говорит о том, что Подмосковье привлекательно для бизнеса. По словам губернатора, 36% регионального оборота обеспечивает 30% малого бизнеса. При этом поиск резидентов и новых компаний остается приоритетной задачей.

Андрей Воробьев призвал обратить особое внимание на поддержку бизнеса на отдаленных территориях — в регионе их 11.

Губернатор рассказал о предстоящем запуске программы «Подмосковные 10 гектаров». В ее рамках сельхозпроизводителям будут выделять в безвозмездное пользование земельные участки на территории Московской области. Инициатива позволит создать новые рабочие места в регионе. В пилотном режиме программа начнет работать в Серебряных Прудах, Лотошине и Шатуре.

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Здравоохранение

Вот уже на протяжении двух лет из-за коронавируса на систему здравоохранения сохраняется колоссальная нагрузка. Самая тяжелая ситуация — в амбулаторном звене поликлиник. Глава региона считает важным предпринять все возможное, чтобы люди могли записаться как к терапевту, так и к узкому специалисту.

Говоря о системе здравоохранения, Воробьев отметил, что в 2022 году в регионе сдадут 23 новыхобъекта. В Московской области появятся восемь поликлиник и три станции скорой помощи.

В 2021 году в регионе открыли девять новых поликлиник, модернизировали 47 поликлиник, 65 стационаров и 34 станции скорой помощи. Также в прошлом году для больниц и клиник власти закупили более 9000 единиц медицинского оборудования, в том числе 15 единиц тяжелой техники. В 2022 году в Подмосковье планируют закупить еще 101 единицу тяжелой техники — рентгены, маммографы, аппараты МРТ. К 2025 году в Московской области намерены заменить всю аналоговую технику на цифровую.

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Выплаты медикам

И водители скорой помощи, и фельдшеры, и другие сотрудники поликлиник в Подмосковье с января начали получать надбавку к зарплате.

«У нас есть ряд программ. Первая — если врач к нам приезжает, то аренда в размере 20 тысяч, соответственно, покрывается за счет государства, за счет регионального бюджета. Второе — это земельные участки», — пояснил губернатор.

Врачам продолжат выдаватьземельные участки под строительство домов. Андрей Воробьев подчеркнул, что следует и дальше привлекать новые кадры в Московскую область, для чего нужны стимулирующие меры. Так, в Подмосковье заработает программа «Приведи друга». Если врач приведет своего коллегу для усиления того или иного направления, он сможет получить выплату в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Система образования

По словам Воробьева, мерило развития страны и качества жизни — это образование. Сегодня оно особенно важно, в связи с чем в Подмосковье направляют большие средства в эту систему. У жителей есть большой запрос на создание новых школ, и каждый год в области строят порядка 30 учреждений.

«Наши финансовые возможности позволяют строить большое количество школ. В этом году откроем 20 новых школ и 23 детских сада», — сказал губернатор в своем обращении.

Всего за ближайшие три года власти планируют построить более 100 школ и свыше 100 детских садов.

С января всем учителям и воспитателям подняли зарплаты на 5000 рублей, а младшим воспитателям — на 2500 рублей. Однако Андрей Воробьев предложил с сентября снова повысить зарплаты, в особенности работникам школ, которые находятся в «зеленой зоне» областного рейтинга.

Также губернатор Московской области предложил главам муниципалитетов выбрать лучшую школу в своих округах и возглавить в них попечительский или наблюдательный совет. Андрей Воробьев считает, что инициатива позволит усилить флагманские школы и делиться лучшими практиками с другими образовательными учреждениями.

В 2022 году планируется и модернизация дошкольного образования — в регионе введут систему pre-school, сформируют специальный стандарт. Таким образом, дети смогут развивать смекалку, читать и писать, а не только лепить из пластилина и гулять на ограниченной территории.

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Детские дома

Знаковым событием прошлого года стало закрытие в Московской области детских домов. Однако в регионе открылись специальные семейные центры.

«Сейчас ребенок, который остался без родителей, в течение месяца устраивается в приемную семью, и, как следствие, детский дом уже не нужен. До момента передачи ребенка в семью он проживает в одном из шести специальных детских центров», — сказал Андрей Воробьев, отметив, что каждой семье в год на приемного ребенка дают по 600 тысяч рублей.

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Транспортная инфраструктура

Московская область активно растет, в регионе ежегодно увеличивается число жителей. Сейчас в Подмосковье насчитывается порядка 10-10,5 миллионов человек. С увеличением количества проживающих в области граждан растет потребность в инфраструктурных преобразованиях.

В 2022 году будет запущено движение по Северному обходу Лобни, а также завершится реконструкция Лобненского и Шереметьевского шоссе. Вместе с тем начнется и реализация других масштабных проектов, в частности строительство тоннеля на Путилковском шоссе.

В 2021 году удалось замкнуть ЦКАД, уже работают МЦД-1 и МЦД-2, а МЦД-3 и МЦД-4 запустят в 2023 году.

В текущем году в регионе появятся свыше 100 выделенных полос, что позволит общественному транспорту не выбиваться из графика.

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ЖКХ

Губернатор Московской области назвал тему жилищно-коммунального хозяйства одной из самых актуальных.

Сейчас в регионе продолжают модернизировать различные сооружения, в частности очистные. Однако в большей степени жителей региона интересует не скорость ремонта объектов, а прозрачность платежных квитанций. Андрей Воробьев уверен, что люди должны понимать написанное в квитанции и быть уверенными в правильности расчетов.

«Наша задача — сделать так, чтобы единый расчетно-кассовый центр нам нужен был не для прозрачных платежек, а для другой, более сложной задачи. И эта задача — как раз те льготы, выплаты, которые положены человеку», — сказал Андрей Воробьев.

В 2022 году будет завершена программа социальной газификации, а также продолжится модернизация объектов водоснабжения по программе «Чистая вода».

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Жилье

Московская область является лидером в стране по вводу жилья в эксплуатацию. Дома в регионе строят в соответствии с определенными стандартами: без мусоропроводов и ступеней на крыльце, с огороженными дворами. Андрей Воробьев указал на необходимость сдавать дороги одновременно с новостройками, поскольку без них люди не смогут получить удовлетворения от жизни в новой квартире.

В 2022 году в Подмосковье запустят 17 проектов по реновации, в том числе в Люберцах, Красногорске и Пушкине. При этом, если жилье признано аварийным, то человек сможет взять специальный денежный сертификат и купить жилье в Московской области.

«Мы в этом году предусмотрели сертификат — 84 тысячи рублей за квадратный метр. До 15 марта можно подать заявление, если дом признан аварийным, получить деньги и купить в любой территории Московской области себе жилье», — сказал глава региона.

Благоустройство

В 2022 году благоустроят 49 общественных территорий и парков. Для этого власти планируют наладить коммуникацию с жителями и понять, что именно они хотят видеть в парках, скверах и других локациях.

«Чтобы получать удовольствие от отдыха, нужен определенный набор — это безопасность и видеокамеры, дорожки, туалеты, возможность проката лыж и велосипедов. Все это в совокупности дает перемены, которые нравятся жителям», — сказал Воробьев.

Актуальным остается строительство велосипедных маршрутов. По словам губернатора, новые трассы нужно нанести на интерактивные карты.