РИАМО - 27 янв. Особо стоит выделить в послании губернатора Московской области Андрея Воробьева размышления о том, как адаптировать регион к существенному росту числа населения, сообщил российский политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Данные об увеличении с 6,5-7 до 10 млн жителей и прогнозе роста к 2030 году до 13 млн показывают серьезность вызова, стоящего перед областным правительством.

«Первое – это, собственно, рабочие места. Заявление о ежегодном создании 60 тыс. рабочих мест и задача их увеличения до 70 тыс. в 2022 году – это важный шаг не только с точки зрения развития областной экономики, но и возможность предоставления жителям выбора между подчас изнурительной поездкой в Москву и возможностью найти конкурентоспособное предложение рядом с домом», – сказал Виноградов.

Второе – это транспорт. Запуск ЦКАД, открытие 2 линий МЦД с запуском в 2023 году еще 2 диаметров, возможность обеспечить движение автобусов по расписанию благодаря выделенным полосам – все это показывает, что решение транспортной проблемы остается приоритетной для Московской области. С учетом продолжающегося роста автомобилизации не осталась без внимания очень важная тема парковок.

Кроме того, важно стимулировать тех, кто давно живет в Подмосковье. Доплаты до 17 тыс руб. пенсионерам старше 65 лет, живущим в регионе дольше 10 лет, – очевидная заявка на демонстрацию особой значимости условно коренных жителей.

А разгрузка госучреждений, МФЦ за счет увеличения числа электронных услуг – своевременный шаг и с точки зрения уровня развития цифровизации, и ситуации с пандемией, и роста численности населения.

«Теперь ключевая задача – переход этих приоритетов на уровень конкретных территорий и муниципалитетов. Масштаб проблем с парковками, пробками, уборкой снега остаются неодинаковыми с учетом специфики конкретных мест, но перевод обозначенных Воробьевым приоритетов на административный язык, настройка работы на построение заявленной сервисной клиентоцентричной модели – амбициозный и серьезный управленческий вызов», – заключил Виноградов.