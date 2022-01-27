РИАМО - 27 янв. Особо стоит выделить в послании губернатора Московской области Андрея Воробьева размышления о том, как адаптировать регион к существенному росту числа населения, сообщил российский политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Данные об увеличении с 6,5-7 до 10 млн жителей и прогнозе роста к 2030 году до 13 млн показывают серьезность вызова, стоящего перед областным правительством.
Второе – это транспорт. Запуск ЦКАД, открытие 2 линий МЦД с запуском в 2023 году еще 2 диаметров, возможность обеспечить движение автобусов по расписанию благодаря выделенным полосам – все это показывает, что решение транспортной проблемы остается приоритетной для Московской области. С учетом продолжающегося роста автомобилизации не осталась без внимания очень важная тема парковок.
Кроме того, важно стимулировать тех, кто давно живет в Подмосковье. Доплаты до 17 тыс руб. пенсионерам старше 65 лет, живущим в регионе дольше 10 лет, – очевидная заявка на демонстрацию особой значимости условно коренных жителей.
А разгрузка госучреждений, МФЦ за счет увеличения числа электронных услуг – своевременный шаг и с точки зрения уровня развития цифровизации, и ситуации с пандемией, и роста численности населения.
«Теперь ключевая задача – переход этих приоритетов на уровень конкретных территорий и муниципалитетов. Масштаб проблем с парковками, пробками, уборкой снега остаются неодинаковыми с учетом специфики конкретных мест, но перевод обозначенных Воробьевым приоритетов на административный язык, настройка работы на построение заявленной сервисной клиентоцентричной модели – амбициозный и серьезный управленческий вызов», – заключил Виноградов.
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