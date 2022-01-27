РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. Ранее судимый мужчина украл ноутбук из офиса компании в подмосковной Балашихе, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» обратился менеджер компании интернет-провайдера, который сообщил о том, что неизвестный похитил ноутбук со стола, находясь в офисе на ул. Парковая. Сумма ущерба составила 43 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 41-летний ранее судимый местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.