РИАМО - 27 янв. Замедление инфляции отмечено в декабре прошлого года на территории Московской области. Этот показатель составил 9,76% после 10,18% в ноябре. При этом в других регионах ЦФО показатели инфляции не поменялись, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В Подмосковье годовая продовольственная инфляция показала небольшое снижение - до 10,62% в декабре с 10,87% в ноябре. Это стало возможным из-за того, что цены на овощи перестали расти.

Так, перестала увеличиваться цена помидоров из-за снятия в декабре введенных в 2020 году ограничений на импорт томатов. Также перестали расти в цене картофель, апельсины, бананы и лимоны.

Годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров в Московской области в декабре снизилась до 12,07% по сравнению с 12,33% в ноябре. Это произошло из-за замедления роста цен на зарубжные автомобили.

Уменьшилась инфляция также и в сфере услуг. Этот показатель составил 5,89% в декабре после 6,80% в ноябре. Главным драйвером замедления роста цен стали услуги в сфере зарубежного туризма.