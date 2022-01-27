РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Дольщиков трех домов-долгостроев в Подольске призывают в кратчайшие сроки обратиться за денежной компенсацией, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства направлено ходатайство о финансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков проблемных объектов и необходимости в приоритетном порядке вынести на рассмотрение наблюдательного совета Фонда РФ вопрос о финансировании завершения строительства ЖК «Ренессанс», ЖК «Симферопольский», ЖК «Весенний», ЖК «Альянс», ЖК «Эстет», ЖК «Московский», ЖК «Шепчинки», ЖК «Народный», ЖК «Красная горка» и дома №3А по улице Серпуховской.

Данные объекты внесены в первоочередной список для принятия мер по завершению строительства Фондом РФ. В отношении жилых домов в ЖК «Ренессанс», ЖК «Весенний», ЖК «Альянс», ЖК «Эстет», ЖК «Московский» и ЖК «Красная горка» наблюдательным советом Фонда РФ приняты решения о финансировании мероприятий по осуществлению выплат возмещения гражданам-участникам долевого строительства, чьи права нарушены. Выплата возмещения производится на основании заявления, предоставленного гражданином в обязательном порядке.

Часть граждан, вложивших денежные средства в строительство ЖК «Весенний», ЖК «Московский» и ЖК «Красная горка», и которым полагается выплата возмещения, не обращаются за получением компенсации более 3 месяцев с даты начала приема заявлений. В целях обеспечения прав граждан-участников долевого строительства администрация округа настоятельно рекомендует в возможно короткие сроки обратиться в Фонд РФ за получением компенсации.

Более подробную информацию о механизме получения выплат можно узнать на официальном сайте Фонда по ссылке: https://фонд214.рф/ или https://fond214mo.ru/.

ЖК «Симферопольский», ЖК «Шепчинки», ЖК «Народный» и дом №3А по улице Серпуховской переданы для завершения строительства. На объектах начаты подготовительные и первоочередные работы для завершения строительства и ввода в эксплуатацию жилых многоквартирных домов.